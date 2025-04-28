Cihangir'de sakin 40 yaşındaki Tahir Mahmood bugün sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, sağlık ekipleri tarafından Tahir Mahmood’a yapılan fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

- Cihangir’de araç yangını

Öte yandan Cihangir’de Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinin park yerinde, bugün saat 09.00 sıralarında ES 411 plakalı araç, park edildiği sırada motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.

Yangında, aracın motor bölümü, kaputu, ön tamponu tamamen, iç kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ve polis ekipleri tarafından söndürüldü.

-Kendi konteynerini kundaklayan şahıs tutuklandı

İskele-Karpaz Anayolu üzerindeki Ergazi kavşağı mevkiindeki bir alan içinde bulunan içi boş konteyner, etrafına yanıcı madde dökülerek, ateşe verildi.

Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen olay sonrasında yangın kendiliğinden söndü. Yangında, konteynerin sandviç panelleri kısmen yanarak zarar gördü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, Ç.Y.'nin (E-46) konteynerin bulunduğu alanın başkasına verilmesi nedeniyle, kendisine ait söz konusu konteyneri etrafına yanıcı madde dökerek ateşe verdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.