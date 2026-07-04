Haravgi ve diğer gazeteler ölümle sonuçlanmayan bir cinayet girişimi için verilen en uzun ceza ile cezalandırılan 43 yaşındaki Hrisanthu’nun başkanlık affıyla tahliye edilmesine ve zorunlu olarak ülke dışına gönderilecek olmasına Rum kamuoyundan (sosyal medya vb) büyük tepki yarattığına dikkat çekti.

Habere göre Rum Başsavcılığı tepkiler üzerine, Hrisanthu için başkanlık affı önerme sebebinin, yine Ay. Napa’da 5 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen Dimitris Mamalikopulo aleyhine tanıklık yapması olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Gazete 5 cinayet girişimi, tecavüz ve uyuşturucu gibi ciddi suçlar işlemiş bir mahkumun, halen hapiste olan Mamalikopulo aleyhine tanıklık yaptığı için serbest bırakılacağına dikkat çekerek Rum Başsavcılığının bundan kazancının ne olduğunu sorguladı.