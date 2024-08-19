Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen 32. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni yapıldı.

19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreni ve sergi açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül töreni açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve yarışmanın Mimari kategorisinde danışman üye olarak görev alan Mimar Abdullah Onar’ın kızı Anber Onar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde ülke fotoğrafçılarla böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bir anın fotoğraf sayesinde sonsuza kadar muhafaza edilebileceğine, günümüz teknolojisiyle anında tüm dünyayla paylaşılabileceğine dikkat çekti.

Tatar, kendisinin de bir fotoğraf tutkunu olduğunu ifade ederek, ülkedeki değerli bir takım fotoğrafçıları sayarak, onların yaptıkları eserlere ve bu sanata katkılarına işaret etti.

Sergideki her bir fotoğrafın ayrı bir güzellikte olduğunu, çünkü farklı bir göz ve farklı bir anıyı yansıttığını belirten Tatar, bu fotoğrafların yıllar içerisinde çok daha değer ve anlam kazanacağını söyledi.

- Tatar: “Kıbrıs’ımızı, doğasını ve güzellikleri fotoğraflamak, muhafaza etmek bizlerin zenginliğidir”

KKTC’de fotoğraf sanatının her gün daha da benimsendiğini, ülke fotoğrafçılarının birçok uluslararası etkinliğe katılarak Kıbrıs Türkü’nün yaşam biçimini, felsefesini, ülke güzelliklerini dünyaya gösterdiğini ifade eden Tatar, bunun bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Geçen aylarda Ankara’da Güney Kıbrıs’ta kalan eserlerin fotoğraflarından oluşan bir sergiyi de açtıklarını hatırlatan Tatar, Güney’deki mevcut varlığın ortaya koyulması ve fotoğraflarla geleceğe taşınmasıyla Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin ve fedakarlığının kalıcı olarak paylaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ödüle ve sergilenmeye layık görülen tüm fotoğrafçıları kutladı, etkinliğe katkı koyanları tebrik etti.

- Zaimağaoğlu: “Fotoğraf sanatına kalıcı eserler bıraktığınız için sizleri yürekten kutluyorum”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, adada varolma sürecinde fotoğrafın ana tanıklık yapan bir belge olduğunu vurguladı.

Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni’nin 30 yılı aşkın bir süredir yapıldığını ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Zaimağaoğlu, bu bayrak yarışında yarışmayı bir adım öteye götürmek adına yarışma kategorisini mimarı alanını da katarak altıya çıkardıklarını hatırlattı, bunu artırma hedeflerini paylaştı.

Zaimağaoğlu, fotoğrafçılar aracılığıyla ülkenin ve dünyanın güzelliklerini sunabilmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, “İyi ki birlikte bu yolu yürüyoruz. Fotoğraf sanatına kalıcı arşiv niteliğindeki eserler bıraktığınız için yürekten sizleri selamlıyorum.” dedi.

- Onar: “Fotoğrafın hem bir belge hem de sanat objesi olarak büyük değeri var”

Yarışmanın mimari kategorisinde danışman üye olarak görev alan Mimar Abdullah Onar’ın kızı Anber Onar da bir konuşma yaparak, yarışmada mimari kategorisi açıldığı için teşekkürlerini sundu.

Fotoğrafın sadece belge olarak değil, bir sanat objesi olarak da büyük bir değeri olduğunu kaydeden Onar, ülke mimarisinin belgelenmesi ve arşivlenerek zaman zaman sergilenme fırsatının olmasının önemine dikkat çekti.

Onar, Mimar Abdullar Onar adına böyle bir kategorinin açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, babası gibi mimarların koloni döneminden sonra Kıbrıs kimliğini ortaya koyan mimari tarzı geliştiren kişiler olduğunu belirtti.

- Ödüller takdim edildi

Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi, ardından sergi gezildi.

Seçici Kurul üyeleri Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktar ve Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük’ün değerlendirmeleriyle 55 katılımcının 1091 fotoğrafı arasında ödüle layık görülen eserler şu şekilde açıklandı:

“Başarı Ödülü: Kenan Hürdeniz, Atila Karaderi, Ulaş Sönmez, Mehmet Hoca, Jason Caner Özege

Mansiyon Ödülü: Altuğ Galip, Kutlay Muazzez Halkseven, Besime Tanul, Ulaş Sönmez ve Kenan Hürdeniz

Kültür Dairesi Özel Ödülü: Ulaş Sönmez

Seçici Kurul Özel Ödülü: Kenan Hürdeniz

En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü: Ulaş Sönmez, Mehmet Gökyiğit”

-Sergi cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek

39 katılımcının 129 eserinin yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergi, cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Sergide, Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde 16 fotoğrafçının 23 fotoğrafı, Serbest (Renkli) kategorisinde 13 fotoğrafçının 16 fotoğrafı, Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 17 fotoğrafçının 32 fotoğrafı, Benim Şehrim: Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 15 fotoğrafçının 21 fotoğrafı, Kavramsal (Serbest) kategorisinde 10 fotoğrafçının 16 fotoğrafı, Mimari (Siyah&Beyaz), Abdullah Onar’ın Eserleri kategorisinde 16 fotoğrafçının 22 fotoğrafı yer alıyor.