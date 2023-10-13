Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Costas Martas bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlının sahte araç sigortası poliçesi ibraz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı Costas Martas’ın kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının Metehan’da görevliye poliçe ibraz ederken, görüldüğünü belirtti. Polis, ilgili sigorta şirketinden soruşturma yapıldığını, zanlının tasarrufunda ele geçirilen belgenin kendilerine ait olmadığını söylediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Markas hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.