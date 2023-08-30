30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Güzelyurt’ta tören düzenlendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı Karşısındaki Atatürk Anıtı önünde bugün saat 09.00’da gerçekleşen tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından bayrakların göndere çekilmesiyle Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın da katıldığı Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önünde tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Önder Değirmenci, Kaymakamlık adına Güzelyurt Meslek Lisesi tarih Öğretmeni Şengül Akçabel Değirmenci günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Burhan Sonışık “Bir Yolcuya” adlı şiiri okudu.

Konuşmalarda, "30 Ağustos’un Türk ordusunun, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı direnerek verdiği eşi görülmemiş mücadelesi" anlatıldı.