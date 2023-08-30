30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililerle diğer davetliler katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KTBK Komutanı Kılınç’ın tebrik kabulünün ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan etkinlikte TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere gönderdiği mesaj okundu.

Büyükelçi Feyzioğlu’nun konuşmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzik dinletisi sundu.

-Feyzioğlu

Büyükelçi Feyzioğlu gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu sıcak bölgede Türkiye’siz bir oyunun kurulamayacağını artık tüm dünyanın bilmesi ve anlaması gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’de bağımsız ve egemen iki devletin ilelebet varlığını sürdüreceğini kaydeden Feyzioğlu, bunlardan birinin Türkiye diğerininse KKTC olduğunu ifade etti.

Sevr antlaşmasının da talihsiz bir Ağustos ayında imzalandığını hatırlatan ve geçmişini unutan milletlerin geleceğinin olamayacağını yineleyen Feyzioğlu, Türklerin kendi topraklarında boyunduruk altına girmeyeceğini gerek 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler ve arkasındaki sömürgeci güçlere, gerekse Türk topraklarında gözü olan terör odaklarına gösterdiklerini kaydetti.

6 Şubat depreminde yaşamını yitirenlerle birlikte "Şampiyon Melekler" takımını da anan Feyzioğlu, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını sözlerine ekledi.