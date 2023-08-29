Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

“30 Ağustos Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir zaferidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük ruhu ve zafer kararlılığıyla kahramanlığın destanlaştığı bir mücadele olan 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıldönümünün gururla idrak edildiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük ruhu ve zafer kararlılığıyla kahramanlığın destanlaştığı bir mücadele olan 30 Ağustos Zaferi'nin 101nci yıldönümünü gururla idrak ediyoruz.

Birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağını simgeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açıp, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen bu büyük zaferle Türk milleti esareti reddederek, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini dünyaya ilan etmiş, Kıbrıs Türk halkı başta olmak üzere, dünyada kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi veren uluslara ışık tutmuş, ilham kaynağı olmuştur.

30 Ağustos Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir zaferidir. Bu zafer Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” inancıyla kazanılmıştır.

Bu görkemli zaferin yıldönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Anadolu halkı ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını minnetle, sevgiyle ve saygıyla yad ediyor, şehitlerimize rahmetler diliyor, Türk Milleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız mensuplarının Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum.”