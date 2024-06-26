Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Musa Eryener, Ahmet Öztemer ve Raif Yıldırımer bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Atabek, 25 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu tarafından trafik kazasıyla ilgili aranan KE 292 plakalı aracın Ortaköy’de park halinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, sürücü zanlı Musa Eryener’in tasarrufunda 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti. .

Polis, Eryener’in Lefkoşa’daki ikametgahına gidildiğini, o esnada evde bulunan Ahmet Öztemer’in narkotik ekibini görünce camdan iki adet paket attığını anlattı. Zanlının daha sonra kaçmaya çalıştığını söyleyen polis, kısa sürede tutuklandığını ve attığı paketlerin emare alındığını söyledi.

Polis, paketlerde yapılan incelemede 5 gram sentetik cannabinoid olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis memuru, arama esnasında eve gelen zanlı Raif Yıldırımer’in aracında yapılan aramada ise 15 gram hintkeneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 75 adet canlı mermi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlı Yıldırımer’in Lefkoşa’da Sanayi Bölgesindeki işyerinde yapılan aramada ise 10 adet daha canlı mermi bulunduğunu kaydeden polis, 3 zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, aranan şahıs olduğunu, maddelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.