TRAFİK KAZASI

17.09.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da Faiz Kaymak Sokak üzerinde, Ömer Can AKSAĞAN (E-31) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, park halinde bulunan yönetimindeki VF 090 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinden dikkatsizce yola giriş yapması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde park halinde bulunan plakası meçhul salon aracın sol yan kısmına çarpmış ve o esnada trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan Mertcan ATEŞ (E-23) yönetimindeki TJS 074 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VF 090 plakalı araç sürücüsü Ömer Can AKSAĞAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

16.09.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Çağın KARAYUSUFOĞLU (E-45) 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SD 622 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Üst Geçidi yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan Muzaffer IŞIK (E-54) yönetimindeki PE 295 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SD 622 plakalı araç sürücüsü Çağın KARAYUSUFOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

16.09.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Değirmenlik’te Sarayönü Caddesi üzerinde, Savaş DEMİRCİ (E-47) 251 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HK 811 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyretiği sırada, dikkatsizliği nedeniyle mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cantürk EKİNCİ (E-31) yönetimindeki FE 121 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HK 811 plakalı araç sürücüsü Savaş DEMİRCİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.