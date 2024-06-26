Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de “Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine evinde arama yapılan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Zimbabwe uyruklu Chida lynnette KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Duman mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.06.2024 tarihinde saat 11:40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ile Yeşilada Sokak’ta ikamet eden zanlının evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada gümrüksüz mal bulunmazken, zanlının muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 270 gündür KKTC'de ikamet İzinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.