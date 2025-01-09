Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları, Gazimağusa'da yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, koşulara Gazimağusa Belediyesi’nin de katkı sağladığı belirtildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Atatürk Koşuları, yaş klasmanına göre belirlenen mesafelerde koşularak Belediye binası önünde sona erdi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yarışlar öncesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 27 Aralık Atatürk Koşuları’nın tarih boyunca gelenekselleşmesine dikkat çekerek, koşulara katılan öğrencilere bu özel tarihin anlam ve önemini anlattı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştığı dönemde, Anadolu’nun büyük bir kısmının işgal altında olduğunu ve milletin zor günler geçirdiğini hatırlatan Uluçay, Atatürk’ün büyük bir cesaretle Anadolu’yu karış karış gezdiğini ve bu zorlu yolculuğunu 27 Aralık’ta Ankara’ya ulaşarak tamamladığını söyledi.

Gençlere, Atatürk’ün hayatını okuyup anlamanın önemini hatırlatan Uluçay, hayatı mücadelelerle geçen Atatürk’ün, gelecek nesillere “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini miras bırakarak barışın ne denli önemli bir değer olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uluçay, konuşmasının sonunda kazanmanın önemli bir hedef olduğunu ancak bunun, saygı çerçevesinde gerçekleşmesinin daha büyük bir değer taşıdığını vurguladı.