Elverişsiz hava şartları nedeniyle etkinlikler iptal edldi

Ülke kültürünü yaşatarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla unutulmaya yüz tutmuş birçok gelenek, görenek ve yiyecek ile içeceğin katılımcılarla buluşturulduğu Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinin 24’üncüsü gerçekleştirildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen eko gün etkinliği köy meydanında yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu açılışta, ülkenin ilk eko gün etkinliğinin Büyükkonuk’ta 2007 yılında birkaç stant ile başladığını anımsatarak ülke kültürünü yaşatarak gelecek

nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da böylesi etkinliklerin kültürü yaşatmanın yanı sıra bölge halkına ekonomik anlamda katma değer sağladığını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel ise Eko Gün denildiğinde akla Büyükkonuk’un geldiğini kaydederek, Büyükkonuk denilince de akla üretimin geldiğini söyledi.

Yağmurlu havadan dolayı Eko Gün etkinliğinin olumsuz etkilendiğini de kaydeden Başbakan Üstel, bölge halkının ürettiklerini satması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de festivallerin ülke kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından Eko Gün’de yer alacak etkinlikler iptal edilirken sadece kurulan stantlarda satışlar gerçekleştirildi.