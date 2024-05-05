ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları Açılış Töreni’ne Katıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi beraberindeki heyet ile birlikte 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları açılış törenine katıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Arama Kurtarma Oyunlarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ev sahipliği yapıyor.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm ekiplere teşekkür ederek yarışmaya katılan takımlara başarılar diledi. Oyunların açılış töreni, katılımcı üniversitelerin kortej yürüyüşüyle başladı. KKTC’de faaliyet gösteren on üniversite ile Türkiye Cumhuriyeti’nden bir üniversitenin arama kurtarma kulübü öğrencilerinin katıldığı Tören, konuşmalar, anı fotoğraf çekimi, meşalenin yakılması ve oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.