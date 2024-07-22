Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaren Turan olayla ilgili bulguları aktardı. Turan, huzurunda bulunan zanlı Sinan Ceylan’ın 2023-2024 tarihleri arasında Haspolat’ta faaliyet gösteren MZA Trading LTD’de Üretim Müdürü olarak çalıştığı dönemde şirket adına alınan siparişlerdeki malzeme ve montaj ücretlerini şirkete yatırmayıp, ilgili makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yapıp Evrakları sahteleyip, şirket muhasebesine vermek suretiyle tedavüle sürerek 24.140,66 TL, 600,62 Euro ve 5850 Sterlin parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada söz konusu faturalar, makbuzlar ve fişlerin emare alındığını ve incelemesinin sürdüğünü aktardı. Polis, zanlıdan izahat istendiğini ancak herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 7-8 kişiden ifade alacaklarını söyledi.

Polis, zanlının suç ortaklarının olup olmadığını, cep telefonuyla bilgisayarının inceleneceğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.