Bu yıl festival kapsamında; Son Feci Bisiklet Bunfyan Fırat & Mato, MFÖ – Mazhar Fuat, Cemre Arca

The Beez, Island Sedds Buzz’ Ayaz, Buena Vista Social Club’ın Grammy ödüllü yıldız ismi Eliades Ochoa ve La Casa De Papel’in sesi Cecilia Krull konserleri ile festivale renk katarken, bir okuma provasını izleyiciyle paylaşan Aliye Ummanel ve So Kolektif’in “Kayıp” okuma performansı, Abdullah Öztoprak’ın sunacağı gösteri “Tek Şahidi Cümbezdi”, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği “Richard” oyunu ve dünyaca ünlü Flamenko topluluğu Los Vivancos’un üyelerinden Aaron Vivancos’un Flamenko dans gösterisi “ Woman” ilk kez festival kapsamında izleyici ile buluşacak.

25 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda ücretsiz açılış konseri ile startı verilecek olan 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde, Abdullah Öztoprak’ın “Tek Şahidi Cümbezdi” moda gösterisi davetiyeli olarak, festival programında yer alan diğer konser ve gösterilerin tümü ise 200, kombine bilet satışı ise 1200 TL olarak ücretlendirildi.

Tüm konser ve gösterilerin saat 21:00 de başlayacağı festival hakkında bilgi ve biletler için Gazimağusa Belediyesi ve https://www.gisekibris.com adresine başvurulabilecek.

-Açılışta 3 konser…

Açıklamaya göre, 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, 25 Haziran Salı günü Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği konserle başlayacak.

Son Feci Bisiklet Konseri öncesinde KKTC’nin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat & Mato Konseri olacak.

-Salamis Antik Tiyatro’da MFÖ-Mazhar Alanson ve Fuat Güner…

27 Haziran Perşembe günü Salamis Antik Tiyatro’da MFÖ Grubu’ndan Mazhar Alanson ve Fuat Güner sevenleriyle buluşacak.

-Çifte Mazgallar’da okuma performansı ‘’Kayıp’’…

28 Haziran Cuma günü So Kolektif iş birliği ile Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ‘’Kayıp’’ oyun okuma Performansı Çifte Mazgallar’da yer alacak.

-İki toplumlu müzisyenler festivalde bir araya geliyor

2 Temmuz Perşembe günü, Othello Kalesi’nde Mağusa’da yeni kurulmuş, rock, folk ve psychedelia öğeleri ile dolu bir indie grubu olan “Cemre Arca ve The Beez”, rock ve blues müzik türüne yeni bir soluk getiren Kıbrıslı Rum ve Türk müzisyenlerden oluşan “Buzz’ Ayaz” grubu ve 7 kişiden oluşan iki toplumlu grup “Island Seeds” konserleri yer alacak.



-“Richard” 4 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da…

Okan Bayülgen, Shakespeare’in ünlü tragedyasından hareketle yazıp yönettiği Richard ile 4 Temmuz Perşembe günü 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

-“Tek Şahidi Cümbezdi” KÜKOM’da…

7 Temmuz Pazar günü Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztürk’ün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘’Tek Şahidi Cümbezdi’’ isimli moda gösterisi yer alacak.

-Grammy Ödüllü Eliades Ochoa 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da…

Müzik tarihinin efsane grubu Buena Vista Social Club Starı, 50 yıllık kariyerinde bir efsane haline gelen, Grammy Ödülü sahibi Eliades Ochoa, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da dinleyicileri ile buluşacak.

-La Casa De Papel’in sesi Cecilia Krull 11 Temmuz’da Othello Kalesi’nde…

Popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen, 2019 yılında “Hard” isimli teklisinin (single) ardından 2020 yılında yayınladığı “Losing My Mind” şarkısıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Cecilia Krull 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 11 Temmuz’da Othello Kalesinde müzikseverlerle olacak.

-Aaron Vivancos’un yeni Flamenko Dans Gösterisi “Woman” KKTC’de ilk kez 15 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da…

Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi “Woman” 15 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicileri ile buluşacak.