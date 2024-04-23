Güzelyurt’taki İlkokullardan oluşan öğrenci grubu Özçınar’ı ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Güzelyurt’taki İlkokullardan oluşan öğrenci grubu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre çocuklar kendi aralarında Fikri Karayel İlkokulu öğrencisi Eriz Katmer’i belediye başkanlığına, Kurtuluş İlkokulu Öğrencisi Semra Bölüm'ü de başkan yardımcılığına seçti.

-“Çevreyi kirletirsek doğa bizi cezalandırır”

Belediye başkanı olmaları durumunda Güzelyurt verecekleri hizmetleri anlatan çocuklar, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurgulayarak, “çevreyi kirletirsek doğa bizi cezalandırır” ifadelerini kullandı.

-Özçınar: "Dünyada bunun başka örneği yok"

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise kabulde yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Atatürk’ün çocuklara armağan ettiğini ve dünyada bunun başka örneği olmadığına dikkat çekti.

Bugün ziyaret ettikleri makamları gelecekte çocukların yöneteceğini anlatan Özçınar çocukların projelerini dinledi. Özçınar çocukların bayramlarını kutlayarak onlara kitap hediye etti.

Ziyarette Özgürlük İlkokul Müdürü Berna Bayraktar Cellatoğlu, Özgürlük İlkokulu Öğretmeni Mehmet Ağlarcan ile Serhatköy, Aydınköy, Fikri Karayel, Kurtuluş, Barış, Özgürlük ve Zümrütköy İlkokullarından 14 öğrenci yer aldı.