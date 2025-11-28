2026 Mali Yılı Genel Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi. Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri 8 Aralık’ta başlayacak.

Komiteye 191 milyar 131 milyon TL olarak gelen 2026 Mali Yılı Genel Bütçesi, giderler kalemlerinde yapılan düzenlemeyle 496 milyon 150 bin TL azaltılarak 190 milyar 634 milyon 850 bin TL olarak oy çokluğuyla onaylandı. 2026 için bütçe açığı ise 25 milyar 200 milyon 850 bin TL öngörülüyor.

Bugünkü görüşmelerin son kısmında 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra Gelirler bütçesinin görüşülmesine geçildi.

-Barçın

Bütçe üzerine konuşan Komiye üyesi, CTP milletvekili Devrim Barçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu maliyesinin cari giderlerine kaynak aktarmayı bıraktığını, hükümetin yasa gücünde kararnamelerle vergi affı çıkardığını, Türkiye’nin de bunu gördüğünü söyledi.

Barçın, 3 yıldır Türkiye’den kaynak aktarımının azaldığını, bu yıl da deyimi yerindeyse bunun dondurulduğunu ifade etti.

Şans Oyunları Yasası ile ilgili de konuşan Devrim Barçın, yeni yasayla şans oyunlarından alınacak verginin 2025 için öngörüsünün 3 buçuk milyar civarında olduğunu ancak 9 aylık verilerde bu sayının 2 milyarı bile bulmadığını söyledi.

Devrim Barçın, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bu alandaki gelirlerin düşeceği konusunda hükümeti uyardıklarını ifade etti.

Bunun üzerine, Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Şans Oyunları Yasasıyla ilgili, “Eski yasa yürürlükte kalsaydı gelirler daha fazla olacaktı” tezinin yanlış bir tez olduğunu kaydederek, gelirlerde yaklaşık 12 milyon dolarlık artış olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi de toplantıda muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından Gelirler bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra madde madde görüşülerek bütünü oylanan 2026 Mali Yılı Genel Bütçe Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edilerek Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi.

Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri 8 Aralık’ta başlayarak 19 Aralık’ta sona erecek.