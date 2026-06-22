İran takımının basın ekibi, soyunma odasına kırmızı renkle ‘#168’ ve ‘#Minab’ yazılı şu notun bırakıldığını duyurdu:

“Binlerce yıl önceki antik İran’dan günümüzün uygar İran’ına kadar, İran’ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor.

Los Angeles’a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles.

Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle.”

İran takımı, ABD konaklama izni vermediği için Meksika’da konaklıyor. Maçlarını ABD’de oynayıp tekrar Meksika’ya dönüyor.

Fotoğraf: AA

İlkokul katliamı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılarda ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı.

Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı ‘affedilmez bir savaş suçu’ olarak nitelerken ABD Başkanı Donald Trump katliamın sorumluluğunu İran’a yüklemeye çalışmıştı.

Daha sonra saldırının ABD tarafından düzenlendiği, okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

İran’ın dünya kupası grubu

Dünya kupasında G grubundaki İran, ilk maçta da Yeni Zelanda’yla 2-2 berabere kalmıştı.