Oylama öncesinde son olarak Gelirler Bütçesi ele alındı. CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın ardından sırasıyla CTP Milletvekili Sami Özuslu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, CTP Genel Başkanı Özdemir Berova söz aldı. Konuşmaların ardında oylama yapıldı ve Gelirler Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı oyladı ve bütçe 27 kabul, 17 ret oyuyla meclisten geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra " Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizm Finansmanın ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasa Tasarısı" ele alınıp, oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakan Ünal Üstel ve CTP Milletvekili Tufan Ehürman'ın teşekkür konuşmalarının ardından genel kurul bugünkü oturumunu tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gelecek birleşimi 8 Ocak'ta yapılacak.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Gelirler Bütçesi ele alınırken yaptığı konuşmada, ölümlü kazalara değinerek, radarların çalışmamış olmasından dolayı mali kayıp yaşandığını kaydetti.

Sayıştay Başkanlığı’nın bu konuda yeni soruşturma başlattığını dile getiren Özuslu, devletin mali kaynağının peşine kendisinin düştüğünü belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bu konuda cezaların dağıtılmadığı söylendiğini dile getiren Özuslu, Sayıştaylığın başlattığı soruşturmayı yakinen takip etmeye devam edeceğini kaydetti.

Gelirler arasındaki uçurumun açıldığına dikkat çeken Özuslu, özel sektörle kamu arasındaki uçurumun kapanması için politikalar geçirilebilecek mi diye sordu. Özuslu, kapılardaki geçişlerle ilgili de iki toplum liderleri arasında uzlaşı sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Radyoların kapatılma riskine de değinen Özuslu, bu konuda ne yapılıp yapılmadığını sordu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, Gelirler Bütçesi'nde konuşmaları dikkatle dinlediğini söyledi ve bire bir söylemleri inceleyeceğini kaydetti.

Matematik ve sayıların beşeri bilimlerin bir dili olduğunu ve bu konuda neden sonuç-düzlemi üzerinde sonuç açısından farklı yorumlanabileceğini dile getiren Berova, ifade edilen rakamların ödenek üzerinden yapılan rakamlar olduğunu ve ödenek fazlasının görüldüğünü belirtti.

Para denilen kavramın nakit olarak kullanılabilecek bakanlığın kasasında duran para olarak değerlendirilecek olması halinde Kasım başı kasada yaklaşık 50 milyon TL ve 750 milyon TL karşılığı döviz nakit olduğunu kaydetti.

Aralık ayını gelirlerde artış öngörüsü olduğunu ve 4.5 milyar TL üzerinden bir gelir olacağını dile getiren Berova, Aralık ayının mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi açısından çok önemli aylardan biri olduğunu belirtti.

Toplamda 7 milyar TL civarındaki bir tutarın ödenek olarak harcanacağına da dikkat çeken Berova, 2023 yılı kesin hesaplarına giden süreç içerisinde ödemeler ile harcamalar arasında çok olmasa da bir eksi olmasını öngördüklerini belirtti.

Anavatan Türkiye’den gelen hibe ve kredi destekleri ile ilgili kendileri TC ile yaptıkları görüşmelerde hedeflerinin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak olduğuna dikkat çeken Berova, en büyük destekçilerinin Anavatan Türkiye’den sürekli desteklenmenin önemine değindi.

-Erhürman

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da söz alarak, dinlerken şok üstüne şok yaşadığını söyledi. Kasım ayı mali öngörülerinin belgesini sunan Berova'nın kendi söylemlerini onayladığını ancak bunun sonuçları değiştirmediğini söyledi.

Aralık ayındaki ödeneklerin bilindiğini fakat

15 Kasım itibarıyla bunların hepsini ödedikten sonra bütçede 1 milyar 38 milyon para kalacağını söyleyenlerin bir ay sonra seneyi ekside kapatacaklarını açıkladığına işaret eden Erhürman, "Siz bir aylık hesabı bile yapamazsınız” dedi. Bir ayda hata yapanların bir senelik bütçeyi nasıl yaptığını soran Erhürman, “Bu nasıl hesaptır. Bakkal hesabı bile yoktur.” dedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaatlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine sunduğu tabloda, Ağustos 2023'te 13 bin, şu an ise 14 bin müracaat olduğunun görüldüğüne değinen Erhürman, rakamlarda 2018 başvurularının 2 bin 231, 2023 yılında ise 6 bin 376’ya çıktığını kaydetti. B u rakamların resmi başvurular olduğunu dile getiren Erhürman, bu rakamların konjonktürü ve ülkede yabancıların mal alma talebinin ne kadar arttığını gösterdiğini belirtti. Erhürman, bütçenin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu bütçedeki rakamların doğru olmadığını ve gerekli güncellemelerin yapılmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gelirler Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi. Genel kurul daha sonra 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası 27 kabul, 17 ret oyuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizm Finansmanın ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı ve oy birliğiyle yasa kabul edildi.

-Üstel

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel söz alarak, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın hayırlı olmasını diledi. Tüm milletvekilleriyle bürokratlara ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Üstel, muhalefet milletvekillerinin yaptığı eleştiriler ve önerilerin dikkate alınacağını dile getirerek 2024 yılının, 2023'ten daha iyi olacağını kaydetti. Üstel, 2024 yılının halka ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek barış yılı olmasını temenni etti.

CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman da yerinden söz alarak, emek koyan herkese teşekkür etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre de herkese teşekkür ederek, 2024 yılının hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.