Limasol’da ikamet eden 25 yaşındaki bir şahıs, bir Rus iş adamını, kripto para alacağı gerekçesiyle 200 bin dolar dolandırdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da ikamet eden 25 yaşındaki bir şahsın, Rus bir iş adamıyla, kendisine 200 bin dolar ödemesi karşılığında “Bitcoin” olarak bilinen kripto para göndereceğini vadettiği ancak vaadini yerine getirmemesi üzerine tutuklandığını yazdı.

Haberde, söz konusu şahsın çok daha genç yaştayken ABD’de faaliyet gösteren şirketleri hacleyerek kazanç elde ettiği ve gerek Güney Kıbrıs gerekse ABD makamları tarafından tanınan bir hacker olduğu belirtilirken Rus iş adamının şikayeti üzerine ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.