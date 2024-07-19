Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri ile siyasi parti, kurum, kuruluş temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, Anıt Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasıyla son buldu.

- Tatar: “Bizlere miras bıraktığınız özgürlük tutkusu ve mücadele ruhunu nesilden nesile taşıyacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Defter’e şunları aktardı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, bizlere miras bıraktığınız özgürlük tutkusu ve mücadele ruhunu nesilden nesile taşıyacağımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz sad olsun.”

Haber: Mehmet Kara - Fotoğraf: Süleyman Önal