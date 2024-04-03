Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ortak organizasyonuyla 2. Mobilya Fuarı yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Park Fuar Alanı’nda açılıyor.

Sanayi odasından verilen bilgiye göre, ülkenin en büyük üretim sektörlerinin başında gelen mobilya sanayicileri, ürünlerini tüketici ile buluşturacak.

Mobilya üretiminde önemli yere sahip 14 yerli firma fuar alanındaki 2. ve 3. binada yer alacak.

Fuarda ayrıca, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi Mobilya Bölümü hazırladıkları ürünleri sergileyecek. Açılış günü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ortaokul ve lise bölümünden oluşan 50 öğrenci ile öğretmenlerden oluşan Latin Orkestrası birer konser verecek.