Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü'nün düzenlediği 2. Liselerarası Felsefe Olimpiyatları’nın ödül töreni yapıldı.

23 okuldan 40 öğrencinin katıldığı felsefe deneme yazma yarışmasında birinciliği Erenköy Lisesi’nden Ufuk Balkan ve sorumlu öğretmeni Pınar Yılmaz Güler; ikinciliği Gazimağusa TMK’den Damla Kayabölen ve sorumlu öğretmeni Nazan Arsal; üçüncülüğü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Emine Naz Altıgöz ve sorumlu öğretmeni Seyide Pilli elde etti.

Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yer alan ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, okulların temsilci, öğretmen ve müdürleri, öğrenciler ve konuk felsefe öğretim üyeleri katıldı.

Ödül töreninde Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aykut, DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Erginel hazır bulunarak öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, kendi felsefe hocası Bener Hakkı Hakeri’yi anarak, bu tür olimpiyatları anlamlı bulduğunu, derin bir bilim dalı olan felsefenin okullarda yaygınlaşması ve böylelikle öğrencilerin kendilerini tanıması ve kapasitelerini öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen yarışmaya katılım sağlamanın önemli olduğunu belirtti ve katkı koyan sponsor firmalar Magic Touch, Deniz Plaza ve Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’na teşekkür etti.

-Uzun

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da, felsefe yarışmasının diğer tüm yarışmalarda olduğu gibi “olmazsa olmaz” nitelik taşıdığını belirtti ve gelecekte daha büyük katılımla gerçekleşmesini diledi.

Fikir ve düşüncelerin ancak fikir, düşünce ve ideolojilerle alt edilebileceğini kaydeden Uzun, bunun için çok okumanın ve düşünmenin anahtar nokta olacağına değindi ve yarışmaya katkıda bulunan sponsor, müdür, öğretmen, öğrencilere teşekkür etti.

-Başman

Yarışma sponsorlarından Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Kurucu Üyesi Pınar Başman Süren ise Atatürk’ün “Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözüne atıfta bulunduğu konuşmasında, yarışmaya katılan öğrencileri katılımlarından dolayı tebrik etti ve Başman Grup’un öğrencilere hediye çekleri vereceğini açıkladı.

Felsefe olimpiyatı jürisine plaketlerinin verilmesinin ardından Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aykut ve DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Erginel öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Daha sonra, yarışmaya katılan ve dereceye giren okul, öğrenci ve öğretmenlerine kupa, hediye ve plaketleri takdim edildi.