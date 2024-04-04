2 Bin 717 gün ülkede kaçak yaşadı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek, tutuklanan Esadig Marjab Ahmed ile Leon Mabilanga Lupungu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 3 Mart tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa'da Girne caddesi üzerinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Esadig Marjab Ahmed’in 25.10.2016 tarihinden beridir toplamda 2717 gün, Leon Mabilanga Lupungu’nun 05.05.2023 tarihinden beridir toplamda 334 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Kabadayılar, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirterek, davalarında hazır bulunması sağlamak maksatlı 20 gün süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.