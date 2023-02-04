01.02.2023 tarihinde, Lefkoşa’da yaşamını yitiren Kenneth OWEN (E-80) ile
Gazimağusa’da yaşamını yitiren Ali KARAKÖSE (E-70)'nin yapılan otopsilerinde ker ikisinin de ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir
2 ani ölümde otopsi raporu açıklandı!
01.02.2023 tarihinde, Lefkoşa’da yaşamını yitiren Kenneth OWEN (E-80) ile
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