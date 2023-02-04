Odun kesme makinesini çalan zanlı mahkemeye çıktı! Odun kesme makinesini çalan zanlı mahkemeye çıktı!

 01.02.2023 tarihinde, Lefkoşa’da yaşamını yitiren Kenneth OWEN (E-80) ile 
Gazimağusa’da yaşamını yitiren  Ali KARAKÖSE      (E-70)'nin yapılan otopsilerinde ker ikisinin de ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir