01.02.2023 tarihinde, Lefkoşa’da yaşamını yitiren Kenneth OWEN (E-80) ile

Gazimağusa’da yaşamını yitiren Ali KARAKÖSE (E-70)'nin yapılan otopsilerinde ker ikisinin de ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir