1964 yılında kaybolan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Trulli (Larnaka) bölgesinde yürüttüğü kazılar sonucu kimliği tespit edilen Şehit Reşat Ahmet, askeri törenle defnedildi.

Reşat Ahmet, şehit edilmesinden 62 yıl sonra, saat 10.00’da düzenlenen askeri törenle, Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Şehitliği’nde defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü ile askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ve Reşad Ahmet’in ailesi katıldı.

Törende ilk olarak Şehit Reşat Ahmet’in ailesi adına Ünsal Özbilenler konuşma yaptı.

-Özbilenler

Ünsal Özbilenler, 62 yıl beklemenin zor olduğunu ve bu yüzden bugün kendileri için mutlu bir gün olduğunu belirterek, Ahmet’in bulunmasına katkı koyan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Türk ve Rum üyelerine teşekkür etti.

Reşat Ahmet için bir devlet töreni düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu da dile getiren Özbilenler, törene katılanlara teşekkür etti.

Ahmet’in taksicilik yaptığını ve 1964 yılının Mayıs ayında iki köylüsünü köye götürürken Rum polisler tarafından alındığını anlatan Özbilenler, “Öldürülmüş ve kaybedilmiştir.” dedi.

Savaş olmayan bir ortamda sivillerin polisler ve askerler tarafından alınarak yok edilmesinin suç olduğunu kaydeden Özbilenler, “Sayın Cumhurbaşkanı'm ilerideki görüşmelerde buna vurgu yaparsa çok seviniriz.” dedi.

Özbilenler’in konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı ve Ahmet’in naaşı Ortaköy Şehitliği’ne taşındı. Burada, saygı duruşu ve saygı atışı sonrasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tabutun sarılı olduğu bayrakları Reşat Ahmet’in ailesine teslim etti. Ardından Reşat Ahmet, dualarla defnedildi.