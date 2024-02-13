Tatar, Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekatı 50’nci Yılı Etkinliği”ne katıldı
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, saat 20.20'de Lefkoşa'da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi'nde CS 078 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Ahmet Kılıçkaya (E-19), Mardo önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç, yolun sağından çıkarak köprü korkuluklarına çarptıktan sonra üç metre yüksekliğindeki köprüden düşerek tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin soruşturması sürüyor.