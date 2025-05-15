Girne Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne Antik Liman’da kutlama etkinliği düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak etkinlikler saat 12.00’de stantların açılmasıyla başlayacak. Gün boyu sürecek etkinlik programı kapsamında okulların dans ve müzik gösterilerinden, korolara ve konserlere kadar birçok renkli etkinlik yer alacak.

Program çerçevesinde saat 12.15’te Oğuz Veli Ortaokulu’nun dans gösterisi düzenlenecek. Dr. Suat Günsel Müzik Grubu 12.40’ta, Osman Nejat Konuk Ortaokulu Korosu 13.10’da sahneye çıkacak. Girne Amerikan Koleji Müzik Grubu 13.30’da, Turizm Meslek Lisesi Anonhym’s Müzik Grubu 14.00’de izleyicilerle buluşacak. Anafartalar Lisesi 14.20’de halk dansları gösterisi yapılacak.

Etkinlikler, 14.30’da sahne alacak Grup ODDA ile devam edecek. Ardından 15.45’te Doğa International School Rus Korosu, 16.00’da ise Doğa International School dans gösterisi izleyicilerle buluşacak.

16.30’da 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nden Grup Detone, 17.00’de yine 119 Mayıs Türk Maarif Koleji'nden Grup Cloverduser sahne alacak. 17.15’te ise 19 Mayıs TMK Modern Dans Gösterisi gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 17.40’ta English School of Kyrenia Müzik Grubu, 18.15’te Grup Super Nova ile devam edecek. Gecenin finalinde ise yerli sanatçılar sahne alacak. 18.45’te Niyal Öztürk, 20.00’de ise Ahmet Evan konser verecek.

Halka açık ve tamamen ücretsiz olacak etkinlikte ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi, ARUCAD ve Kıbrıs Aydın Üniversitesi de kendi stantlarında çeşitli etkinliklerle yer alacak. Etkinlik boyunca ayrıca hediyelik eşya ile çeşitli yiyecek-içecek stantları da açık olacak.