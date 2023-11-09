Avrupa Komisyonu, 2024-2026 akademik yılında United World Colleges’de (UWC) öğrenim görebilmek için verilecek burslara başvuruların 7 Ocak 2024'e kadar yapılabileceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen 1,5 milyon Euro değerindeki yeni bir anlaşma sayesinde 18 yeni bursiyer, Avrupa'daki UWC okullarında (UWC Adriatic, UWC Maastricht, UWC Mostar ve UWC Robert Bosch College) Uluslararası Bakalorya diploma programına katılma fırsatını yakalayabilecek.

Adaylar, UWC'nin seçim prosedürleri doğrultusunda entelektüel merak ve motivasyonları, aktif bağlılıkları, sosyal becerileri, dayanıklılıkları, kişisel sorumlulukları ve dürüstlükleri temel alınarak seçilecek.

2019 yılında başlatılan UWC'deki AB Burs programı, şimdiye kadar iki toplumdan 46 öğrenciye bir UWC okulunda eğitim görebilmesi için burs imkânı sağladı.

AB Burs programı, Kıbrıs'ta iki toplumlu gençlik etkinliklerine katılım, kısa kurs ve mentorluk programlarını da kapsayacak şekilde fırsatlar sunuyor. Toplumun geneline açık olan bu fırsatlar, daha fazla gencin liderlik ve değişim yaratma becerilerini geliştirmelerine ve toplumlar arası diyalog kurmalarına olanak tanıyor.

Açıklamada, UWC'nin toplumlar arası barış ve kültürlerarası anlayışı teşvik eden dönüştürücü eğitim modelinin, AB’nin insan haklarına saygı, eşitlik, özgürlük ve vatandaşlar için barış, güvenlik ve adaleti ilerletme gibi temel değerleriyle uyumlu olduğu belirtildi.

UWC'de Kıbrıslı Gençlere yönelik AB Burs Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir uzlaşma ve güven artırıcı önlem olarak Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse ediliyor.

AB, 2006 yılından itibaren Kıbrıs Türk toplumuna destek olmak amacıyla projelere toplamda 688 milyon Euro tahsis etti.