Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 313 milyon 016 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyor.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısını ele alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 11.45’te toplandı.

Komitede bugün 313 milyon 016 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı ve ardından 336 milyon 798 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak.

Komite toplantısına, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, komite üyeleri ile bürokratlar katıldı.

-Cumhurbaşkanlığı bütçesi

Komitede ilk olarak 313 milyon 016 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınmaya başladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ,bütçenin genel görüşmesi esnasında bir tartışma çıktığını ifade ederek, dünkü tartışmadan sonra hem Sayıştay, hem Maliye Bakanlığı eski müsteşarlarıyla ve ilgili bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bugün ilgili komite üyeleri ile maliye bakanlığında bir toplantı geçekleştirdiklerini ifade eden Berova, 2023 bütçe ödeneklerinin değişmemesi konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Bütçe kitapçığında 9 aylık gerçekleşme üzerinde artı 3 aylık da tahminleri içerecek verilerle bütçe kitapçığının hazırlandığını, onunla ilgili tabloların da paylaşıldığını ifade eden Berova, ek bütçe geçirildikten sonra bu bütçeye yoğun bir tempoyla hazırlanıldığını kaydetti.

Bütçenin özel bir yasa tasarısı olduğuna işaret eden Berova, Meclis Genel Kurulu’ndan onaylanan her yasa Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanırken sadece bütçenin Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilme hakkı bulunmadığını anımsattı.

Berova, bu yıl ekim ayı içinde çıkarılan ek bütçenin bu bütçe kitapçığına yansıtılmasının uygun olacağı sonucuna varıldığına işaret etti.

Sayıştay üyesi Ece Çelikdal Alas da, gözlemlerini aktararak, 9 aylık bir gerçekleşme dikkate alınarak düzenleme yapılmasının önemine işaret etti.

Alas, DAÜ ve TÜK konusunda bazı uyarılar ve önerilerde bulundu.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu karardan şimdi haberdar olduklarını ifade ederek, ek bütçenin 2024 bütçesinde adı konmadan izlenebilmesi için bir olumlu adım olduğunu kaydetti.

Şahali, ek bütçe yasasının 1. ve 2. maddelerine atıfta bulundu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, tabloların tadil edilmesi konusunda önerilerde bulundu.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sözleşmeli personel ücretleri konusunda bilgi isteyerek, bu kalemde artış olduğunu, yeni personel alınıp alınmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

Kayıplar komitesindeki ödemeler hakkında da bilgi isteyen Şahiner, taşıt ödenekleri hakkında bilgi aldı.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da akaryakıt miktarındaki artışa dikkat çekerek, bu rakamın neden böyle olduğunu sordu.

Barçın, Cumhurbaşkanlığının temsil giderlerindeki artışı, ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşandığı bu dönemde bütçe disiplinine uyulmamasını da eleştirdi.

-Derya

CTP Milletvekili Doğu Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sık sık yaptığı yurt dışı ziyaretlere değinerek, sosyal politikalara bütçe ayrılmazken, bu ekonomik krizde yapılan masrafları eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs politikasını da eleştiren Derya, iki toplumlu teknik komitelerin çalışmaları hakkında bilgiler istedi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da temsil ve tanıtma giderlerini hakkında bilgi istedi.

-Şöföroğlu

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şöföroğlu, 71 personel için sözleşme yetkisi olduğunu, hayat pahalılığı öngörülerek rakamın arttırıldığını kaydetti.

Soruları yanıtlayan Şöföroğlu, periyodik yayınların kısılarak tasarruf yapıldığını söyledi.

-Donangil

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, makamın resmi harcamaları hakkında bilgi vererek, izaz ikramlardaki artışın, ekonomiyle alakalı olduğunu aktardı.

Donangil, çok gibi görünen rakamların reel bazda temsil makamı için çok fazla olmadığını ifade ederek, rakamların yıl içindeki artışlar öngörülerek belirlendiğini kaydetti.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Cumhurbaşkanın partisiyle hiçbir suretle ilgisi olmayan, devletin bütünlüğünü temsil etmesi gereken kişi olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapıp yapmadığını sordu.

Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Tatar’ın görevini yerine getirmediğini savunan Özdenefe, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme tutanaklarını milletvekilleri ve Meclis’le paylaşmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme yapmaya gerek olmadığını ifade ettiğini, federasyon görüşmeyecek diye Meclis’i bilgilendirme görevinin ortadan kalkmadığını belirten Özdenefe, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaptığı izahatları yeterli bulmadığını söyledi.

“Kazakistan’da gözlemci üyeydik, neden davet almadık” diye soran Özdenefe, devletin adı tartışılacaksa, davet edilmediğimiz yerlere neden davet edilmediğimizin bilgisinin milletvekillerine neden verilmediğini sordu.

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı arasında "dönen çekişmeli yurt dışı ziyaretlerinden" duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Özdenefe, durumu eleştirdi.

-Özuslu

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, izlenen siyasetin yanlış olduğunu savunarak, izlenen siyasetin ne olduğunun hala tam olarak anlaşılmadığını söyledi.

Türk lirasının yüz yıllık süreçte yalnız Annan planı denilen dönemde istikrarlı gittiğini ifade eden Özuslu, Kıbrıs sorunun Türkiye’nin sık sık ayağına dolandığına işaret etti.

Özuslu, Kıbrıs’ta çözümsüzlük siyasetinin kendilerini bir yere vardıramayacağını söyledi.

"Eşit egemen siyaseti gençleri bir yere getirebilecek durumda olsaydı, buna kendilerinin de destek vereceğini" belirten Özuslu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın siyasetinin işe yaramadığı savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu topluma hiçbir katkısı olmadığını savunarak, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tek kuruşunu helal etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı toplumu bölmekle suçlayan Özuslu, "hükümet aracılığıyla antidemokratik yasalarla, antidemokratik bir yapı yaratıldığını" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın basın toplantına neden bazı gazetecilerin ve yayın kuruluşların çağrıldığını soran Özusulu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayına neden sığamadığını öğrenmek istediğini söyledi.

"Ne toplumu içerde kucaklayan bir toplum lideri vardır, ne de uluslararası camiada toplum liderliği diye bir kavram" diyen Özuslu, Cumhurbaşkanlığına görevlendirilen insanlarda neden sürekli bir kaçış olduğunu öğrenmek istediğini kaydetti.

"Benim hakkımı savunmayan bir cumhurbaşkanına hakkımı helal etmem" ifadesini kullanan Özuslu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, karma evlilikten doğanların kimlik sorunu için de sesini çıkarmamasını eleştirdi.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, varoluş mücadelesinin halı altına süpürüldüğünü, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin elinden alındığını ileri sürdü.

Federal çözüm konusunda Kıbrıslı Türklerin bugüne kadar söke söke alınan bütün haklarının ortadan kaldırıldığını söyleyen Derya, Türk Devletleri "hezimetine" işaret etti.

6 Şubat depreminde çocukların öldüğünü, çünkü ülke sporcuların Türkiye’nin ikinci üçüncü derece illerine gidip müsabaka yapılabildiğini ifade eden Derya, kendi coğrafyası için bir kılını kıpırdatmayan bir Cumhurbaşkanı olduğunu savundu.

Ülkede nüfusun yüzde 70’inin gittiğini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu ülkenin insanın göç etmesinden sorumlu olduğu görüşünü dile getiren Derya, Kıbrıslı Türklerin haklarını kimin savunduğunu sordu.