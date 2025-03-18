Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu Şehitlik Özel Defteri’nin imzaladı.

Törende, günün anlam ve önemine dair konuşmaları ise Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Umut Bayburt yaptı.

- Kuyucu, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu'nun Şehitlik Özel Defteri'ne yazdıkları şöyle:

“Aziz Şehitlerimiz,

Türk Milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü andığımız bu önemli günde bir kez daha manevi huzurundayız.

Çanakkale’de kazanılmış büyük zafer, bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin milli birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmış, Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını ateşlemiştir. O gün, atalarımızın gösterdiği vatanseverlik, fedakârlık ve cesaret, bugün bizlere ilham kaynağı olmaktadır.

Bu özel günde tüm şehitlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale’de ve tüm vatan topraklarında canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler sizin mirasınızı yaşatacak, her zaman barış özgürlük ve adaletin savunucusu olacağız. Ruhunuz şad olsun”

-Benan: “Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük dönüm noktalarından biridir”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Bu zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirten Benan, milletin, birlik ve beraberlik içinde imkânsız görünen bir mücadeleyi kazandığını ifade etti.

Çanakkale Savaşı’nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kahramanlık ve fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir direniş destanı olduğunu dile getiren Benan, burada gösterilen azim ve iradenin Kurtuluş Savaşı’na ilham verdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan en önemli mücadelelerden biri olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi’nin yalnızca Türk milletinin değil, dünya tarihinin de seyrini değiştirdiğine dikkat çeken Benan, Türk askerinin sergilediği cesaret ve insanlığın sömürülen birçok milletin bağımsızlık mücadelesine ışık tuttuğunu belirtti.

Benan şöyle devam etti:

“Çanakkale, memleketin her köşesinden gelen çocuk yaşta gençlerin ve ana kuzularının aslana dönüştüğü yerdir. Çanakkale, Koca Seyit'tir, Nusret Mayın Gemisi'dir, Tokat'ın Onbeşlileri’dir, 57. Alay'dır. Çanakkale; Mustafa Kemal'dir.”

Çanakkale ruhunun vatan toprağını koruma azmiyle geleceğe taşınması gerektiğini de vurgulayan Benan, Türk milletinin aziz şehitlerini minnet ve şükranla andıklarını, onların emanetine daima sahip çıkacaklarını ve bu kutsal toprakları sonsuza dek koruyacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı.

-Bayburt: “Çanakkale’ler sonsuza dek geçilmeyecek, Türk vatanı ilelebet hür kalacak"

1'inci Piyade Alay Komutanlığı'ndan Piyade Teğmen Umut Bayburt ise vatanın bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladığı konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihindeki önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

18 Mart 1915'te Türk ordusunun, yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir kahramanlıkla Çanakkale’de kazandığı zaferin, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilham kaynağı olduğunu belirten Bayburt, bu zaferin, Türk milletinin kahraman evlatlarının fedakarlıklarıyla elde edildiğini söyledi.

Çanakkale'de kazanılan zaferin, milli mücadeleye ilham kaynağı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bayburt, Türk ordusunun elde ettiği bu zaferin, vatanın birliğini ve Türk milletinin kahramanlık ruhunu simgeleyen bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Bayburt ayrıca, Çanakkale Zaferi’nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm millete cesaret ve azim verdiğini, bu zaferin Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasına zemin hazırladığını söyledi.

Şehitlerin, milletin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin sembolü olduğunun altını çizen Bayburt, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de vatan topraklarına yönelik her türlü tehdide karşı birleşerek mücadele edeceğini belirtti.

Bayburt, konuşmasının sonunda “Çanakkale’ler sonsuza dek geçilmeyecek, Türk vatanı ilelebet hür kalacak” ifadelerine yer vererek, Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andı.