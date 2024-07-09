Piyangolar Birimi, 27 Haziran tarihli çekilişte 1,5 milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Güzelyurt’ta yaşayan talihlisine teslim edildiğini duyurdu.

Şanslı bilet, Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satılan "72527" numaralı bilete isabet etmişti.

-Sıradaki çekiliş 20 Temmuz'da

İkramiye teslimi sırasında açıklama yapan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek özel çekilişte büyük ikramiyenin 3,5 milyon TL olacağını belirtti ve biletlerin satışta olduğunu duyurdu.

-"Biletlerinizi kontrol edin"

Duyuruda, biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında da bulunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabiliyor.