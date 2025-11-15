KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nı temsilen Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkan Vekili Erkut Şahali katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer parti ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı tören, anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

-Cumhurbaşkanı Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

İlke ve devrimleriniz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi kendini yönetme mücadelesine ilham olmuştur. Verdiğiniz mücadele, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de her zaman yol göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkı, değerlerinizle, demokrasiye ve hukuka olan bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor.

Kıbrıs Türk halkı, sizin gösterdiğiniz yolda, aklın ve bilimin yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Barışı, adaleti ve insan onurunu korumak, bizlere miras bıraktığınız en büyük görevdir.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz minnetle anıyoruz.”

-Cevdet Yılmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42’nci kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikirde ve gönülde birlik içinde, büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz.

Tarihimizin bize yüklediği sorumlulukla, Milli Davamız olan Kıbrıs meselesine kararlılıkla sahip çıkıyor; KKTC'nin istikrarı, kalkınması ve uluslararası alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz.

Anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti dün gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, hukukunun ve refahının korunması ve daha ileriye taşınması yönündeki ahdi ve tarihi görevlerini hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; Kıbrıs Türk halkının hür ve müreffeh yarınları için birlik ve dayanışma içerisinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.”

- Orgeneral Dalkıran

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran şunları yazdı:

“Ömrünü, varlığından güç aldığı Aziz Türk Milletine adayan, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk; büyük bir coşku ve gururla kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümünde huzurunuzdayız.

‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.’ sözünden güç alarak tarihte eşi benzeri görülmemiş haksızlık ve zülüm karşısında tüm dünyaya karşı varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, haklı davasını evrensel niteliklere sahip, hukuk üstünlüğü ilkesine gönülden bağlı, bağımsız bir devlet kurarak taçlandırmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak, Mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için, her şartta vazifemizi yerine getirme kararlılığıyla sizi, silah arkadaşlarınızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük ve destansı mücadele yürüten devlet büyükleri ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatırlarınız önünde saygıyla eğiliyoruz.