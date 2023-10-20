Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Öz yeğeni olan 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan ve cinsel olarak istismar eden Atajan Bazaro hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş okudu. Candaş, sanığın 13 yaşındaki çocuğa karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından yargılandığını söyledi. Yargıç, sanığın 2022 yılı Nisan ayı içerisinde Yılmazköy’deki ikametgahı içerisinde yeğeni olan 143 yaşındaki kızın yatağına girerek, arkasından kucaklayıp, kızın göğsünü ve kalçasını ellemek suretiyle söz konusu suçları işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın itham olunduğu her iki davayı da kabul ettiğini belirtti. Polis, olayın ardından sanığın tutuklandığını belirtti. Yargıç, çocuğun Sosyal Hizmetler Memuruna olanları anlattığını, sanığın evlerine misafirliğe geldiğini, akşam saatlerinde kız kardeşinin onlarla birlikte salonda sohbet ettiğini, kendisinin de erkenden odasına gidip yatağına yatıp uyuduğunu, sabaha karşı anne ve babasının hazırlanıp sabah 05.30 gibi işe gitmek için evden ayrıldıklarını, kendisi yatağında yatarken üzerinde pijama, iç çamaşırı ve sutyeni olduğunu, bir anda yatağına dayısı olan Sanığın geldiğini, "üşüdüm yatağım rahat değil birlikte yatalım" dediğini, kendisinin yarı uykulu olduğunu ve sanığın iyi niyetli olduğunu düşündüğünü ve ses çıkarmayıp yatmaya devam ettiğini, yatağının pencere kenarında olduğunu daha sonra dayısının kendisini kucakladığını arkadan ona sarıldığını, bir eli ile pijamasının altından sutyenini elleyip daha sonra bir göğsünü eli ile dokunduğunu, bu dokunmanın yaklaşık bir iki dakika sürdüğünü ve elini göğsünden çıkarıp kalçasını ellediğini ancak kendisinin hemen yatağından kalkıp tuvalete gittiğini, bu olay olduğunda kimsenin bilmemesi ve duymaması için ses çıkarmadığını daha sonra dayısının odadan çıkıp salona gittiğini, kendisinin de okul kıyafetlerini giyip okula gittiğini anlattığını söyledi. Candaş, çocuğun annesinin de müştekinin kendisine olaydan bir, bu buçuk yıl önce yaklaşık iki defa dayısının cinsel yönden tacize uğradığını söylediğini ancak annenin müştekiye inanmadığını, daha sonra Sosyal Hizmetler Memuru huzurunda müştekinin söylediklerini detaylı bir şekilde duyunca ve ayrıntılarını ögrenince Sanıktan şüphe duymaya başladığını ve eğer böyle bir şey yapmış ise şikâyetçi olduğunu belirttiğini aktardı. Yargıç, ayrıca sanığın 2021 yılında aynı çocuğun göğüslerini okşayarak, cinsel saldırı suçu işlediğini aktardı.

Çocuğa karşı cinsel saldırı suçunun 3, cinsel istismar suçunun ise 6 yıl hapis öngördüğünü kaydeden Candaş, şunları söyledi: “Gerek huzurumuzdaki davalardan, gerekse Yüksek Mahkememiz Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan faaliyet raporlarından görüleceği üzere maalesef üzülerek gözlemlemekteyiz ki hem cinsel suçlar hem de 16 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar gittikçe artarak yaygınlaşmaktadır. Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermekte ve aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar. Bu küçük adada kişilerin güvenli ve huzur içinde yaşaması, özellikle çocuk ve gençlerin özgür ve sağlıklı bir şekilde büyümesi birincil önem taşıması gerekmekteyken maalesef bunun yerini korku ve tedirginlik içinde çocuk yetiştiren aileler, fiziksel ve psikolojik travma yaşayan çocuk ve gençler almaya başlamıştır. Bu gibi suçları önlemede Mahkemelere büyük görev düşmekle birlikte, bu suçların işlenmesini önlemek için hem okuldaki eğitimin ve hem de aile bağlarının büyük rol oynadığını belirtmek isteriz.”

Yargıç Candaş, sanığın müştekinin dayısı olmasının suçun vahameti artıran bir olgu olduğunu, dayısı onu koruyup kollayacak bir kişi olması gerekirken, istismar ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın mahkum olduğu suçların niteliği ve ciddiyeti, öngörülen azami ceza ve kamu menfaatini yakından ilgilendirdiği değerlendirildiğinde, sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğuna aksi halde kamu menfaatinin olumsuz etkileneceğine kanaat getirdiklerini söyledi. Candaş, sanığın sabıkasız olmasını ve davalarını kabul etmesini de lehine değindirdiklerini ifade etti.

Candaş, ayrıca sanığın KKTC’de izinsiz ikamet etme suçunun da dikkate alındığını söyledi ve oy birliği ile 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.