KTGB’nin düzenleyeceği resepsiyonda “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri” de sahiplerini bulacak

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü, Salı günü kutlanıyor. Gün nedeniyle Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) resepsiyon düzenliyor.

11 Temmuz Basın Günü resepsiyonu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde 11 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Gecede “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri de sahiplerini bulacak.

KTGB bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi tarafından son bir yıl içinde medyanın çeşitli alanlarındaki üretimler ödül yönetmeliği uyarınca değerlendirildi ve ödüllendirilmeye uygun bulunanlar belirlendi.

KTGB Ödül Komitesi, yapılan müracaatlar ve mevcut yönetmenlik kapsamındaki değerlendirmeleri sonucunda ödül alanları şu şekilde belirlemişti:

“İSİAS süreci ile ilgili ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’ için tüm süreci yakından takip etmesi nedeniyle Yenidüzen Gazetesi; İsias aileleri röportajlarından dolayı Gıynık Gazetesi’nden Devrim Demir ve ‘Tarifsiz Acı’ fotoğrafı ile Bağımsız Medya’dan Doğan Samer.

Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü: Serkan Soyalan

Özel Ödüller: BRT’de uzun yıllardır süren Çiftçinin Sesi programı nedeniyle Sözal Gürçınar. Etkili yayınları nedeniyle Bugün Kıbrıs, Çağan Balcan, Burak Şentürk ve haber spikeri Narin Şahin.

Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl; röportaj dalında TAK’tan Rahme Çiftçioğlu; web haber video dalında ‘Nasıl Başardılar’ programı ile Haber Kıbrıs’tan Selda İçer; spor röportajında Yenidüzen’den Hüseyin Özbarışçı; ‘Geleceğin Kramponları’ yazısı ile ve süreli köşe yazılarında Yenidüzen’den Cenk Mutluyakalı; televizyon haberi dalında Mersinlik orman yangını yayını nedeniyle BRT’den Aydan Aslan; TV haber programında Genç TV’den Mustafa Alkan; TV spor programında drift yarışıyla İrfan Gelengül; eğitim-kültür dalında motosiklet kültürüne katkısından dolayı Motosiklet Kulübü programı ile BRT’den Levent Kutay, röportaj dalında BRT’de yayınlanan ‘Sessiz Dostlar’ programında Merkezi Cezaevi’nde yaptığı röportaj nedeni ile Mustafa Sarpten.

Genç Yetenek Özel Ödülü Yenidüzen’den Ertuğrul Senova ve Kanal T’den Rabia Çolak; Barış Gazeteciliği Özel Ödülü yorumları ile Kıbrıs Postası’ndan Ulaş Barış ve Kıbrıs’ta gazetecilere yönelik iki toplumlu etkinliklere verdiği destekten dolayı İsveç’in Fojo Medya Enstitüsü.

KTGB Ödül Komitesi Efdal Keser başkanlığından Erten Kasımoğlu, Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Metin Ersoy ve Ayşe Güler'den oluşmuştu.

-Meslek Onur Ödülleri

Bu yılki 11 Temmuz resepsiyonunda 22 kişi ise Gazetecilik Meslek Onur Ödülü alacak. 25 yıl ve üzerinde basın kartı sahibi olup Meslek Onur ödülü alacak kişiler şunlar:

“Ayşe Arnavut, Ayşe Duyal , Emin Akkor, Fatoş Baykal, Halil Davulcu, Hülya Can Özgüren, Hüseyin Ekmekçi, İbrahim Akançay, İhsan Gürel, Kemal Yürekli, Kutlay Özyay, Mehmet Kasımoğlu, Mehtap Tekin, Peker Turgud, Raif Hızal, Savaş Leylek, Soley Söylemez, Şifa Aslan, Tamer Beydola, Tayfun Çağra, Yusuf Erek, Zehra Özfaik”