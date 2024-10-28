“Kuzey Kıbrıs'ta, yaşanan pahalılık geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Pahalılık; hayatı yaşanamaz, işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir”

11 ekonomik örgüt, rekabet güçlerinin eridiği gerekçesiyle Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinde “gümrükten mal çekmeme” eylemi yaparak basın açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, KKTC Armatörler Birliği, KKTC Gemi ve Deniz Araçları Acenteleri Derneği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, KKTC Özgür İş İnsanları Derneği ve MÜSİAD KKTC ortak açıklamasında, “Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan pahalılık geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” denildi.

Basın açıklamaları eş zamanlı olarak Lefkoşa’da KTTO Başkanı Turgay Deniz, Gazimağusa’da KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ve Girne’de de KTTO Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Akay tarafından okundu.

Açıklamada pahalılığın, hayatı yaşanamaz, işletmeleri çalışamaz hale getirdiğine işaret edildi.

-Deniz

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Lefkoşa Gümrük ve Rüsumat Dairesi önündeki açıklamasında, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir bebeğin hayatını kaybettiği, altısının da entübe edilmesine neden olan olayla ilgili duydukları üzüntüyü ifade etti.

Deniz, hayatını kaybeden bebeğe Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı; tedavisi süren bebeklere acil şifalar diledi.

“Ülkemiz artık liyakata dayalı bir sistem, toplum çıkarları, ferdi çıkarların önünde olan bir anlayışla yönetilmelidir” diyen Deniz, kamu yönetimi, ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda ciddi reformlar gerektiğini vurguladı.

Eylem gerekçeleriyle ilgili “Rekabet gücümüz erimiştir” ifadelerini kullanan Turgay Deniz, şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs'ta, yaşanan pahalılık geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Pahalılık; hayatı yaşanamaz, işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Rekabet gücümüz erimiştir. Pahalılıkla, tüm gücümüzü kullanarak mücadele etmek zorundayız. Bu, toplumsal bir görevdir.

Buna karşın pahalılıkla mücadele etmek yerine hayat pahalılığının peşinden sürüklenip gidilmekte, hiçbir ciddi tedbir alınmadan pahalılığın daha da artmasına neden olunmaktadır. Bunun adı, pahalılık girdabıdır. Bu girdaptan kurtulmak zorundayız. Hükümetimize düşen görev, pahalılığın kaynaklarını kurutmaktır. Bunun için elektrik ve gaz gibi temel girdiler ile et ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları bir süre için de olsa kamu kaynakları ile sübvansiye edilerek fiyatları düşürülmelidir. Ayrıca, mali politika düzenlemeleri yapılarak kamuda tasarruf ve kayıt dışılığı önleyecek tedbirler alınmalıdır.”

Deniz, bu sayede hane halkının geçiminin kolaylaşacağını, işletmelerin kaybettikleri rekabet gücüne yeniden kavuşabileceklerini kaydederek “Bizi ayakta tutacak olan, bu rekabet gücüdür. Rekabet edebildiğimiz oranda işletmelerimiz ayakta kalarak güçlenecek ve istihdam yapabilecektir.” dedi.

-“Uyarımız dikkate alınmazsa pahalılığın etkileri artarak devam edecek, iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız”

Bugünkü eylemle uyarılarını daha ileri düzeye taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Deniz, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu, bir uyarı eylemi olacaktır. Bu uyarı dikkate alınmazsa pahalılığın etkilerinin artarak devam edeceğini biliyoruz. Pahalılık artacak; ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geleceğiz. Pahalılık artacak; iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız. Pahalılık artacak; gençlerimizi yurtdışına göndermenin acısını yaşayacağız.

Bu uyarı eylemi bir başlangıç olacaktır. Mesajımız yerine ulaşmaz ve pahalılık girdabından kurtulmamız için gerekli adımlar atılmazsa daha ileri eylemleri gündeme getirmekten çekinmeyeceğiz.

Pahalılığa karşı mücadele etmekte kararlıyız. Hükümetimizi, bu mücadeleye öncülük etmeye davet ediyoruz. Bu mücadeleyi halkımızdan aldığımız güçle başarıya ulaştırabileceğimize inanıyoruz.”