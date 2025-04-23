Gönyeli'de yolu karşıya yaya geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu, yolda seyreden kamyonun arkasına çarpması sonucu yaralandı.

Polisin konuyla ilgili açıklamadı şöyle: "23.04.2025 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde yolun batı kısmında bulunan Chucky Off Licence önünde yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Nefes Davşan (K-10) o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Hasan Doğru (E-41) yönetimindeki NL 904 plakalı kamyonun sol arka yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Nefes Davşan kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur"