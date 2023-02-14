İskele’ye yerleşecek depremzedeler için ücretsiz sağlık ve uzman desteği verilecek İskele’ye yerleşecek depremzedeler için ücretsiz sağlık ve uzman desteği verilecek

Kahramanmaraş’ta, 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185. saatte kurtarıldı. Ayça, tedavisi için hastaneye götürülürken, baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.