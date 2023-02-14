Kahramanmaraş’ta, 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185. saatte kurtarıldı. Ayça, tedavisi için hastaneye götürülürken, baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.
10 yaşındaki Ayça, 185. saatte kurtarıldı
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