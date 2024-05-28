“20. Kıbrıs Tiyatro Festivali” devam ediyor.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Nihat Alpteki’nin yönettiği çocuk oyunu “Çöpsüz Dünya” artı dört yaş küçük seyirciler için YDÜ AKKM’de sahnede olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan verilen bilgiye göre, oyunun konusu şöyle:

“İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgarın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan uç uç kuyruğu koptuğu için br çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve Koli’nin yaşadıkları anlatılır. Çöpsüz Dünya oyununda tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde, atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar aranıyor.”

Biletler, biletinial.com adresinden, gişeden ve kapıdan satışta olacak.