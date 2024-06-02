1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Girne'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ramadan Cemil Meydanı, Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Belediye Binası Önü) yer alan etkinlikler, saat 10.30’da başladı ve gün boyu devam etti.

Etkinlikler kapsamında Kıbrıs Dostluk Cemiyeti'nin keman ve piyano dinletisi sunarken, 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Genç Sanat Severler dans gösterileri sahneledi.

Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nun bando gösterisi ile Oğuz Veli Ortaokulu’nun koro gösterisinin de yer aldığı etkinliklerde, Magic Show Sihirbaz Anıl Gökgül de sahne aldı.

Bubu ve Fiyu akrobasi ve jonglör gösterisi izleyicilerle buluşurken, Meritta Kids Club meydan oyunları düzenlendi.

Happy Land'in bale ve dans gösterisinin ardından Yakın Doğu Dans Okulu sahne aldı.