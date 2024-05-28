1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Girne'de etkinliklerle kutlanacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ramadan Cemil Meydanı, Sosyal Yaşam Merkezi’nde (eski belediye binası önü) yer alacak etkinlikler, saat 10.30’da stantların açılışıyla başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Etkinliklerin kapanışı ise saat 19.00’da Bubu ve Fiyu'nun akrobasi ve jonglör gösterisi ile yapılacak.

-Etkinlikler…

1 Haziran'daki etkinlikler, saat 11.00'de Azerbeycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti'nin keman ve piyano dinletisi ile başlayacak ardından 11.45’te 23 Nisan İlkokulu'nun halk dansları gösterisi sahnelenecek.

12.15’te Karaoğlanoğlu İlkokulu'nun modern dans gösterisi ile devam edecek etkinlikler, 12.45’te Mustafa Çağatay İlkokulu’nun halk dansları gösterisi ile sürecek.

Etkinliklere öğleden sonra, 13.15’te Genç Sanat Severler'in minikler dans gösterisi ile devam edilecek. Ardından, 13.45’te Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nun bando gösterisi yer alacak, 14.30’da Şht. Hasan Cafer İlkokulu'nun halk dansları gösterisi, saat 15.00’te ise Magic Show Sihirbaz Anıl Gökgül sahne alacak.

Saat 16.00’da Bubu ve Fiyu akrobasi ve jonglör gösterisi izleyicilerle buluşacak. Saat 16.30’da Meritta Kids Club meydan oyunları düzenleyecek.

Saat 17.15’te Happy Land'in bale ve dans gösterisi, ardından 17.30’da Yakın Doğu Dans Okulu'nun hazırladığı gösteri izlenecek.

Etkinlikler, saat 18.00’de Oğuz Veli Ortaokulu’nun koro gösterisi ile devam edecek. Günün kapanışı, saat 19.00’da Bubu ve Fiyu'nun akrobasi ve jonglör gösterisi ile yapılacak.