Pazar günü Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kıraç konser verecek…

1.Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılıyor.

Çeşitli etkinliklerin yer alacağı ve 3 gün sürecek Festival’de Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kıraç konser verecek.

1.Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali cuma günü saat 16.30’da Geçitkale Sinema Kültür Sarayı önünde başlayarak köy meydanda sona erecek Kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Geçitkale köy meydanında yer alacak Bando, Çizgi film karakterleri, Halk Dansları grupları ve Jimnastik grubunun gösterilerinin ardından saat 18.00’de Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Geçitkale Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Etkinlikler, saat 18.30’da Mesarya Yıldızları Kültür Spor Derneği, saat 19.00’da Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Serdarlı Minikler ve Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile devam edecek ve saat 19.30’da Grup Five Stars ve Doğan Baybora sahne alacak.

Saat 21.00’de Murat Mermer’in konserinin ardından saat 22.30’da Geçitkale Günay Spor Kulübü’nde yapılacak tombala çekilişi ile ilk günkü etkinlikler sona erecek.

Cumartesi “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Şenliği” düzenlenecek.

Şenlik, saat 16.00’dan saat 19.00’a kadar Geçitkale Günay Spor Kulübü Futbol sahasında yer alacak.

Şenlikte, Çocuk Oyunları gösterisiyle başlayacak. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Geçitkale Minikler Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Şenliğin ardından Geçitkale köy meydanında saat 19.00’da Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları Topluluğu, saat 19.30’da da Akandere Dans Grubu gösterilerini sunacak ardından saat 20.30’da Grup Salt konser verecek.

İkinci gün etkinlikleri Tombala çekilişinin ardından sona erecek.

Etkinlikler, Pazar günü saat 19.30’da Dans Grubunun gösterisiyle başlayacak. Saat 20.00’de Grup SOS konser verecek ve saat 21.30’da Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kıraç sahne alacak.

Konserlerin ardından etkinlikler Tombala çekilişi ile sona erecek. 3 gün boyunca sürecek etkinlikler köy meydanında olacak.

-Kasım

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasından düzenleyecekleri 1.Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali'nin sadece bölgeye değil tüm adaya renk katacağını kaydetti.

Çok değerli grupların sahne alacağı Festival’de, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak bölgenin canlanması, belde halkı ile tüm halkın kaynaşarak iyi vakit geçirmesini hedeflediklerini belirten Kasım, “Köy halkımızın eğlenceli zaman geçirmesinin yanı sıra köylerimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerle bölgemizi tüm adadaki halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Beldemizin gelişmesi ve çekim merkezi haline gelebilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Geçitkale Serdarlı Belediyesi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ederek çocukların, gençlerin ve bölge halkının gelişimine katkı koyma hedefinde olduklarını vurgulayan Kasım, düzenleyecekleri etkinliklerle bölgenin hem ekonomik hem de sosyal olarak kazanım sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve 3 gün sürecek Festivale tüm halkı davet eden Kasım, “Amacımız Festival süresince tüm halkımızın eğlenceli vakit geçirmesidir. Bölge halkımızın yanı sıra tüm ülke halkımızın katılımını bekler sizler için hazırladığımız etkinliklerde iyi vakit geçirmenizi temenni ederiz.” dedi.