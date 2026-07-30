1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlenecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle KKTC genelindeki tüm şehitlikler 1 Ağustos’a kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda Kadın ve Erkek Genel Klasmanı’nda dereceye giren yarışmacılar için 1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.15’te, TMT Mücahitler Derneği’nde ilave ödül töreni yapılacak.

Çelenk sunma törenleri 1 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30’da, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtları’nda; saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda ve saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu ise 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.