Zimbabve ve Namibya, Güney Afrika ülkelerindeki şiddetli kuraklık koşulları nedeniyle açlık çeken halkı beslemek için, yüzlerce vahşi fil ve diğer hayvanları katletmeyi planladığını açıkladı.

Zimbabve'den pazartesi günü yapılan açıklamada, etlerinin ihtiyaç sahibi topluluklara dağıtılabilmesi için 200 filin öldürülmesine izin verileceği belirtilirken, Namibya'da da üç hafta önce açıklanan bir plan çerçevesinde 83'ü fil olmak üzere 700'den fazla vahşi hayvanın öldürülmesinin planlandığı duyuruldu.

Zimbabve Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi Kurumu sözcüsü Tinashe Farawo, ihtiyaç sahibi topluluklara fil avlama izni verileceğini ve kurumun 200 hayvandan oluşan toplam tahsisatın bir kısmını da öldüreceğini bildirdi. Farawo, "İzinleri vermeyi bitirir bitirmez itlafa başlayacağız," dedi.

-“Zimbabve'nin fil nüfusu sürdürülemez hale geldi”

Farawo, fil nüfusunun sürdürülemez hale geldiği bir bölgeden alınacağını öne sürdü. Avlanma, ülkenin kurak batısındaki Hwange Ulusal Parkı gibi, artan sıcaklıkların kaynakları daha kıt hale getirmesi ile insanlar ve vahşi yaşam arasında gıda ve su için artan rekabetin yaşandığı bölgelerde gerçekleştirilecek.

Farawo, Hwange'de 45 binden fazla fil bulunduğunu ancak şu anda sadece 15 binini yaşatabilecek kapasiteye sahip olunduğunu kaydetti. Park yetkilileri, ülkenin yaklaşık 100 bin filden oluşan genel nüfusunun, ülkenin milli parklarının kaldırabileceğinin iki katı olduğunu belirtiyor.

El Niño hava fenomeni durumu daha da kötüleştirdi ve parklar ajansı, aralık ayında 100'den fazla filin kuraklık nedeniyle öldüğünü açıkladı. Farawo, ülke yılın en sıcak dönemine girerken önümüzdeki haftalarda daha fazla hayvanın susuzluk ve açlıktan ölebileceğini belirtti.

Zimbabve Çevre Bakanı Sithembiso Nyoni de geçen hafta parlamentoda yaptığı açıklamada, itlaf programı için onay verdiğini duyurmuştu. Nyoni, "Gerçekten de Zimbabve'de ihtiyacımızdan daha fazla fil var, ormancılığımızın kaldırabileceğinden daha fazla fil bulunuyor," dedi.

Hükümetin "Namibya'nın yaptığı gibi filleri itlaf etmeye ve kadınları eti kurutmak, paketlemek ve proteine ihtiyaç duyan bazı topluluklara ulaşmasını sağlamak için harekete geçirmeye" hazırlandığını ifade etmişti.

-İnsan-yaban hayatı çatışmasını azaltmak için fil itlafı

Namibya hükümeti geçen ay 83 fil, 30 su aygırı, 60 bufalo, 50 impala, 300 zebra ve 100 eland dahil olmak üzere 723 hayvanın itlaf edilmesini onayladı.

Hayvanlar, Namibya'nın beş milli parkından temin edilecek ve burada da insanlar ve vahşi yaşam arasındaki çatışmalar nedeniyle fil sayıları azaltılmaya çalışılacak.

Çevre Bakanlığı sözcüsü Romeo Muyunda, "Bu gerekli ve doğal kaynaklarımızın Namibya vatandaşlarının yararına kullanıldığı anayasal yetkilerimizle uyumlu," dedi. "Bu aynı zamanda av hayvanlarının korunmasının gerçekten faydalı olduğunun en iyi örneği."

Zimbabve ve Namibya arasında yer alan Botsvana, 130 bin ile dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip ancak iki komşu ülkenin aksine, halkını beslemek için fillerini katletmekten bahsetmiyor.

Kenya merkezli çevresel düşünce kuruluşu Jameel Observatory'de gıda güvenliği ve tarım uzmanı olan Guyo Roba, Zimbabve ve Namibya'da hükümetin aldığı önlemlerin kuraklığın boyutları ve hayvan nüfuslarının durumu göz önüne alındığında anlaşılabilir olduğunu belirtti.

"Kapasitenin üzerinde olan bir yaban hayatı nüfusuna karşı çalışıyorlar," diyen Roba, "Dolayısıyla başlangıçta tartışmalı görünebilir ancak hükümetler, koruma ve nüfusu destekleme açısından uluslararası düzeyde bazı yükümlülüklerine sadık kalmak arasında kalıyorlar." ifadelerini kullandı.