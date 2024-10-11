Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı "savaşı adil bir şekilde sona erdirmek için doğru koşulları yaratmayı amaçladığını" söylediği "zafer planını" tanıtmak üzere Avrupa başkentlerini kapsayan bir tura çıktı.

Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Meloni ortak basın toplantısında, "Şimdi yeni bir kış başlıyor. Ukrayna'nın bu savaşta karşı karşıya kaldığı üçüncü kış ve bugün elektrik şebekesinin yarısı devre dışı. Uluslararası toplumun sorumluluğu Ukrayna'yı bu çabasında desteklemektir," dedi.

"Başkan Zelenskiy İtalya'nın bu çatışmanın en başından beri Ukrayna'nın yanında olduğunu çok iyi biliyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve bu akşam da yinelediğimiz gibi, gerektiği sürece bunu yapmaya devam etmeye hazırız."

Zelenskiy Avrupa turu kapsamında, Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Paris'te Fransa'da eğitim gören Ukrayna birliklerini ziyaret ederek Ukrayna'ya güçlü bir destek sinyali gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Zelenskiy X'te yaptığı açıklamada Starmer'a Ukrayna'nın zafer planının "detaylarını özetlediğini" söyleyerek, "Müttefiklerimizle birlikte bu plan üzerinde çalışmayı kabul ettik," dedi.

Starmer, yaklaşan kış mevsiminin Ukrayna için yarattığı zorlukları ve "bugün ülkenin güvenliğine yapılacak yatırımın gelecek nesiller için Avrupa'nın daha geniş çaplı güvenliğini nasıl destekleyeceğini" görüştüklerini belirtti.

Zelenskiy de Starmer ile birlikte Rutte’la görüştü. Zelenskiy görüşme sonrası yaptığı açıklamada Atlantik ötesi iş birliği ve Ukrayna'nın askeri açıdan daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıntı vermedi ancak "bunlar adil bir barışın tesisi için en iyi koşulları yaratacak adımlardır," dedi.

Londra'da kısa bir açıklama yapan Rutte, "Bu çok önemli, bugün açıklığa kavuşturmak istediğimiz konu Ukrayna ile ilgili ama aynı zamanda ülke içinde savunma ve nasıl güvende kalacağımızla da ilgili," dedi.

Zelenskiy henüz zafer için önerilerini kamuoyuna sunmadı. Ancak Avrupa'nın desteğini arkasına alma çabalarının zamanlamasında kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini göz önünde bulundurduğu anlaşılıyor.

Önümüzdeki yıl Beyaz Saray'a geri dönebilecek olan eski Başkan Donald Trump, uzun süredir ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını eleştiriyor.

Zelenskiy planını hafta sonu Almanya'da Batılı liderlerin katılacağı bir toplantıda sunmayı planlamıştı ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın Florida'da yaşanan kasırga krizi nedeniyle Washington'da kalması üzerine toplantı ertelendi.

Kiev, Batılı ortaklarının, sağladıkları uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'nın derinliklerinin hedef alınacağı saldırılara izin vermesini istiyor.

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu bazı ülkeler bu konuda istekli görünse de Biden çatışmayı tırmandırma konusunda çekingen davranıyor.

Ukrayna, 2022'de başlayan geniş çaplı Rus işgalinden bu yana yaklaşık 1.000 gün süren çatışmaların ardından Moskova'ya karşı mücadelesini sürdürmek için on milyarlarca euroluk askeri ve mali yardım da dahil olmak üzere Batı'nın desteğine büyük ölçüde güveniyor.

Müttefik ülkelerdeki siyasi değişiklikler nedeniyle bu önemli yardımın tehlikeye girebileceğinden korkan Ukrayna, yerli silah sanayisini geliştiriyor. Ayrıca savaş masraflarını karşılamak için vergi mükelleflerinden daha fazla para toplamak istiyor.

Ukrayna parlamentosu perşembe günü askeri vergiyi yüzde 1.5'ten yüzde 5'e çıkaran bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Zelenskiy'nin Avrupa turu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine yavaş ama durmaksızın ilerlemeye devam ettiği ve hava saldırılarıyla kilit altyapıyı hedef aldığı bir dönemde gerçekleşti.

Zelenskiy çarşamba günü yaptığı açıklamada zafer planının Rusya ile her türlü diyalogdan önce Ukrayna'yı "hem jeopolitik olarak hem de savaş alanında" güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.