Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde cephedeki durumun "çok ağır" olduğunu söyledi.

Zelenskiy başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında, Rusya'nın Kursk bölgesinde, Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik sürdürdüğü karşı saldırısına da değinen Zelenskiy, "Belli ki Kursk'taki durum çok ağır." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun 2024'te söz konusu bölgeye girmesindeki amacın, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarını engellemek olduğuna dikkati çekti.

Hedefin, Rusya'nın kendi birliklerini bu bölgenin savunması için Ukrayna'dan çekmesi olduğunu aktaran Zelenskiy, "Kursk harekatının amacı, Pokrovsk'tan, Harkiv yönünden ve Sumi'den (Rus) birliklerini çekmekti. Görevini yerine getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy artık Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde cephedeki durumun "iyileştiğini" belirterek şunları kaydetti:

"(Kursk Harekatı'nın) başarılı olduğuna inanıyorum. Pokrovsk yönündeki durumun artık istikrara kavuştuğunu ve (Rusların) Pokrovsk'u tekrar işgal etme fırsatı bulmasının çok zor olacağını düşünüyorum."

Zelenskiy, ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkesin sağlanması durumunda cephedeki durumu kontrol etmenin mümkün olabileceğini savunarak "Bana göre, ihlallerin takibinin bu adımlarla mümkün olduğunu düşünüyorum. İlk adım uydu, ikinci adım istihbarat. Amerika ve Ukrayna'nın ortak istihbaratı." diye konuştu.