Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlı S.M’nin yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına, 35 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan S.M. (E-57), bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, S.M’nin teminatla serbest kalmasına emir verdi.

“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan 28 Mart’ta tutuklanan ve 29 Mart’ta mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilen S.M. (E-57), bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen davada, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Birimi müfettişi Faysal Güden, bulguları aktardı.

“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan S.M. (E-57) hakkında iddia makamı 4 gün ek tutukluluk talep ederken, zanlı avukatı karara itiraz etti, duruşmaya karar için ara verildi.

İddia Makamı adına Savcı Senem Palabıyık ile zanlının Avukatı Ünver Bedevi'nin hitapta bulunmasının ardından karar için ara verilen oturuma, saat 14.45’te yeniden başlandı.

Kararı okuyan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının teminata bağlanmasını uygun gördü.

Yargıç Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına, 35 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

- “Kurban olarak seçildim”

Öte yandan, serbest kalmasının ardından açıklama yapan zanlı S.M, “Bu dava, şahsen benim davam gibi görünse de ülkenin davasıyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Bir kurban olarak seçildiğini savunan zanlı S.M, gerçeklerin ortaya çıkmaması için bu suçlamayla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti.

Zanlı S.M, mahkeme çıkışında yaptığı konuşmasında hak, hukuk, adalet ve yıkılmaz kalenin bir kez daha yargı olduğuna vurgu yaptı.