(Kamalı Haber)Lefkoşa'da meydana gelen kasti hasar, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma, tecavüzi alet taşıma, itale-i lisan, ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan Salih Demirbilek mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27.03.2025 tarihinde Rüstemağa Sokak Küçükkaymaklı Lefkoşa'da, Göçmenköy'de sakin Salih Demirbilek’in aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde Zafar Jumayev ve Anvar Bekmuradaov’a hitabne makul mazereti olmaksızın yüksek sesle "Siz benim namusuma baktınız sizin karınızı, bacınızı, kızınızı…. pis Türkmenler" dedikten sonra Zafar Jumayev'in kullanımındaki LK 683 plakalı aracın sağ arka lastiğini tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bir bıçak ile kasten ve kanunsuz olarak kesip 5500 TL hasara uğratıp yine tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tecavüzi alet olan 130 cm uzunluğundaki ahşap sopa ile LK 683 plakalı aracın sağ dikiz aynasını kırarak 5000 TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının 02.04.2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube amirliğine geldiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını, itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının

KKTC vatandaşı olup evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, ileride davaları görüşülünceye deyin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat_vucut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.