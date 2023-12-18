Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkasına ait Pakistan pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan ve gerçek adı Mohsın Nawaz olan zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Ercan Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği Muhammed Usman’a ait Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde pasaportun uzmanlar tarafından incelendiğini, orijinal olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca ilk etapta adının Usman Ali olduğunu söyleyen zanlının gerçeği itiraf ederek, isminin Mohsin Nawaz olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.