Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kız arkadaşıyla olan sevişme görüntülerini gizlice çektiği, ayrıca tecavüz suçu işlediği iddia edilen 19 yaşındaki B.K hakkındaki tecavüz suçlaması kaldırıldı. Tecavüz suçu işlemediği ancak özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği belirtilen zanlı bugün “Özel Hayatın Gizliğine Aykırı Hareket” ve “Şiddet tehdidi” suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Adli Şube’de görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının 2022 yılı aralık ayı -2023 Mayıs ayı tarihleri arasında, ikametgahında, kız arkadaşı Y.O.(K-18) ile olan sevişme anlarını, kız arkadaşının bilgisi dışında kendi cep telefonu ile fotoğraf ve video çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal edip, kendisi ile birlikte olmazsa bu görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunmak ve 2023 yılı Temmuz ayı içinde ve 2 Eylül 2023 tarihinde aynı adresin aynı yatak odası içerisinde, kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunmak suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Yavuz, olayın polisin bilgisine 4 Eylül 2023 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis memuru, zanlının kız arkadaşına poposunda morluk olduğunu söyleyerek, kıyafetini çıkardıktan sonra gizlice kalçasını çektiğini de belirti. Polis, 2 günlük tutukluluk süresi içerisinde şikayetçinin tekrar sorgulandığını, ifadesinde kendi rızası ile cinsel ilişki yaşadığını ancak ailesinden korktuğu için tecavüz iddiasını ortaya attığını söylediğini aktardı. Polis, böylelikle zanlı hakkındaki tecavüz suçlamasının ortadan kalktığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde kız arkadaşını bir kez yatakta uyurken fotoğrafını çektiğini, bir kez de poposunu videoya aldığını kabul ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı ve üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yaşanan olayın Kıbrıs Manşet gazetemizin yayın yönetimini tatmin etmediğinden kişinin ismini kısalttığımızı belirtiriz.